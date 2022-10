Coupe du monde 2022 : les Qataris incités au télétravail pour ne pas gêner les supporters

Les employés du secteur public au Qatar ne travailleront qu’entre 07h00 et 11h00 et à 80% en télétravail du 1er novembre au 19 décembre, pour réduire le risque d’engorgement avec l’arrivée des spectateurs de la Coupe du monde 2022, a annoncé le gouvernement mercredi.

Les secteurs de la sécurité et de la santé ainsi que les entreprises privées ne sont pas concernés, a précisé le porte-parole du service de communication du gouvernement, Dr. Mohammed bin Nuwaymi Al Hajri, sur Twitter.

Un million de spectateurs attendus

Du 1er au 17 novembre, les écoles publiques et privées seront ouvertes entre 07h00 et 12h00, fermant plus tôt qu’en temps normal. Des vacances scolaires sont ensuite programmées jusqu’au 22 décembre.

La corniche de Doha, sur laquelle seront installées les principales fan zones pendant le tournoi, sera réservée aux piétons du 1er novembre au 19 décembre. Habituellement très passant, cet axe de circulation longeant la mer relie les principaux quartiers de la capitale Doha. Le Qatar attend plus d’un million de visiteurs pendant le tournoi, du 20 novembre au 18 décembre.

Avec AFP

