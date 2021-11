Coupe du Monde 2022 : Les raisons du choix du stade de Japoma pour la bataille entre les Lions Indomptables et les Eléphants

Le choc Cameroun-Côte d’Ivoire se jouera finalement au stade de Japoma. Basé à Douala, l’antre de 50 000 places a en effet eu la faveur des dirigeants du football camerounais au détriment du stade Ahmadou Ahidjo.

Le Cameroun et la Côte-d’Ivoire s’affrontent pour un match considéré comme la finale du groupe D, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la coupe du monde 2022. En effet, le choc tant attendu par le grand public du football africain, qui mettra aux prises le Cameroun et la Côte d’Ivoire, aura lieu le 16 novembre à 19h00 GMT, au stade de Japoma de Douala. On hésitait entre le stade omnisports de Yaoundé, le stade d’Olembé et celui de Japoma. Finalement, le choix des autorités camerounaises a été porté sur le Stade de Japoma de Douala pour accueillir cette rencontre qui opposera les Lions Indomptables du Cameroun aux Eléphants de Côte d’Ivoire.

En réalité, les autorités camerounaises auraient souhaité faire jouer ce match à Yaoundé, au regard de son importance, selon 45fois2.com. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. « Le stade omnisports de Yaoundé subit des travaux au niveau de sa tribune officielle. Le stade d’Olembé, quant à lui, n’est pas encore prêt à accueillir du public. Le Cameroun aura besoin des supporters dans les gradins pour pousser les Lions Indomptables à la victoire. Seul le stade de Japoma présente toutes les commodités en l’état, d’où son choix », peut-on lire chez nos confrères.

Cette rencontre entre Camerounais et Ivoiriens se disputera à 20 heures, heure locale. Le vainqueur de ce duel ira certainement en barrages. Devancé d’un point par la Côte d’Ivoire en tête de son groupe, le Cameroun pour arracher sa qualification pour les barrages, doit tout d’abord battre le Malawi le 13 novembre en Afrique du Sud, et ensuite la Côte-d’Ivoire à domicile le 16 novembre.

Melv Le Sage

