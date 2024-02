COUPE DU MONDE 2038, GIANNI INFANTINO A-T-IL VRAIMENT CHOISI LA CÔTE D’IVOIRE ?

« J’ai été en Côte d’Ivoire pour assister à la finale CAN, c’était vraiment incroyable, tout ce que mes yeux voyaient pour l’organisation de cette CAN, les infrastructures très développées de ce pays, l’accueil très chaleureux de ses habitants, les hôtels sont d’une telles classes, que l’on croirait que nous sommes à PARIS. Selon nos analyses et interprétations, la Côte d’Ivoire est prête pour accueillir la coupe du monde 2038 et nous mettons déjà tout en œuvre pour leur confier cette tâche. (…) » : tels sont les propos attribués à Gianni Infantino abondamment relayés par des internautes et même certains sites d’informations.

Cependant, une analyse attentive des déclarations officielles du président de l’instance dirigeante du football international soulève des doutes quant à la véracité de ces déclarations.

Sur son compte Instagram, où le président de la FIFA communique régulièrement, aucune mention d’une Coupe du Monde en Côte d’Ivoire en 2038 n’a été trouvée. Ses félicitations à la Côte d’Ivoire pour la victoire à la CAN 2023 et ses remerciements à la CAF pour l’organisation du tournoi sont les seules informations disponibles.

Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)De plus, aucune annonce officielle n’a été faite sur le site de la FIFA concernant l’attribution de la Coupe du Monde 2038 à la Côte d’Ivoire.

Les pays organisateurs de 2026 à 2034 connus

Par contre, les déclarations officielles de Gianni Infantino, fin octobre 2023, indiquent clairement les pays hôtes des prochaines Coupes du Monde jusqu’en 2034, avec le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026.

Les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de FIFA devraient être accueillies en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) – avec trois matchs de célébration joués en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) – en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034.

Notons que même si Infantino a mentionné ces pays comme hôtes potentiels, la décision officielle d’attribution de la Coupe du Monde 2034 ne sera prise qu’à la fin de l’année 2024, conformément aux règles énoncées dans le règlement de candidature approuvé par le Conseil de la FIFA.