COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : UNE ÉQUIPE DE FRANCE DE TOUS LES RECORDS CONTRE L’ANGLETERRE

Ce samedi soir, les Bleus se sont surpassés et sont parvenus à défaire l’Angleterre, en quarts de finale de la Coupe du monde de football. Une soirée pleine de records pour l’équipe de France, qui pourrait bien en débloquer d’autres !

Quelle Coupe du monde pour les Français ! Après une phase de poules réussie avec brio et une relative aisance, les Bleus ont battu la Pologne 3 buts à 1, avant d’affronter ce samedi 10 décembre 2022 leur premier adversaire de taille dans la compétition, l’Angleterre. Et quel match ! Les Français ont retenu leur souffle devant leurs écrans, lors d’une rencontre animée et difficile, gagnée par l’équipe de France avec le cœur, mais de justesse. Lors de ce match, nos Bleus ont battu plusieurs records, s’ajoutant aux précédents. Et ce n’est pas fini, espérons-le !

Nombre de sélections en équipe de France

Hugo Lloris a dépassé Lilian Thuram au compteur de sélections pour les Bleus. Ce match contre l’Angleterre où il était titulaire pour la 143e fois lui a réussi, avec un nombre d’arrêts spectaculaire et une concentration à toute épreuve.

Olivier Giroud surpasse Thierry Henry, grâce à son indéniable régularité, avec 53 buts en équipe de France ! C’est face à la Pologne qu’il a battu ce record, mais en marquant contre l’Angleterre, il a encore pris de l’avance. Il ne pourra peut-être pas en profiter bien longtemps, Kylian Mbappé arrivant à toute vitesse derrière lui !

Meilleur passeur décisif

C’est Antoine Griezmann qui a battu les records de Thierry Henry et Zinédine Zidane, avec 28 passes décisives ! Même s’il ne marque pas toujours, l’attaquant donne de nombreuses occasions de buts à ses partenaires, et notamment Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud, les deux buteurs contre l’Angleterre.

Penalties

Les Bleus sont la première équipe en Coupe du monde à avoir réalisé l’exploit de gagner leur match malgré deux penalties pendant le temps de jeu. Cela s’explique notamment par le penalty raté d’Harry Kane, qui n’a pas permis aux Anglais d’égaliser avec un second but. Dans le cas contraire, le scénario aurait sûrement été bien différent.

