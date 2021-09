Cristiano Ronaldo offre une victoire au Portugal

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire du football international masculin avec deux superbes têtes tardives pour offrir au Portugal une victoire palpitante 2-1 sur la République d’Irlande.

Décidément CR7 reste toujours aussi important pour son équipe et pour son pays. Le joueur de 36 ans a égalé l’Iranien Ali Daei avec 109 buts avec un doublé lors de l’affrontement de la phase de groupes de l’Euro 2020 entre le Portugal et la France en juillet et le record aura sans aucun doute été au premier plan de son esprit avant les qualifications pour la Coupe du monde de mercredi soir à l’Estadio Algarve.

L’Irlande semblait sur le point de créer un choc à l’extérieur après le premier match de John Egan, mais Ronaldo a eu le dernier mot avec deux têtes presque identiques pour sceller les trois points des hôtes, portant son total à 111 buts en 180 matchs pour son pays.

Le résultat a permis au Portugal de prendre trois points d’avance sur son rival le plus proche, la Serbie, dans le groupe A. L’Irlande, quant à elle, n’a toujours pas marqué trois points dans sa campagne de qualification et se retrouve à la quatrième place.

