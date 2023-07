Les médias anglais avancent qu’un accord a été trouvé entre Arsenal et West Ham pour Declan Rice. Le milieu anglais s’apprête à passer sa visite médicale avec les Gunners.

Declan Rice devrait rapidement intégrer le top 5 des joueurs les plus chers de l’histoire de la Premier League. Les médias anglais avancent qu’un accord a été trouvé entre West Ham et Arsenal pour le transfert du milieu de 24 ans chez les Gunners. Le transfert s’élève à 105 millions de livres, bonus compris (soit plus de 116 millions d’euros).

Alors qu’il lui restait un an de contrat avec les Hammers, l’international anglais (43 sélections) avait un bon de sortie cet été. Notamment pisté par Manchester City, Rice va donc finalement rester à Londres et rejoindre le vice-champion de Premier League, Arsenal.

lire aussi