Déclaration du comité de veille du Football en Côte d’Ivoire après la victoire des Éléphants

48 heures après la journée de réflexion sur le football ivoirien organisée par Balle à terre et Totem communication, sanctionnée par la mise en place d’un comité de veille et de suivi des résolutions et recommandations, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont apporté du baume au cœur des populations ivoiriennes , en remportant par deux buts à un (2-1) face au Cameroun, le match de poule dans le cadre des éliminatoires pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar.

Le Comité de veille félicite les joueurs et l’encadrement technique pour leur bravoure. Il les encourage à préserver et à maintenir le même fighting Spirit tout le long des autres matches à venir …

Le comité de veille remercie le public sportif ivoirien pour la mobilisation spontanée autour de l’équipe nationale, et invite à maintenir la flamme.

Le comité de veille encourage le comité de normalisation à maintenir un dialogue dynamique avec les joueurs et l’encadrement technique en vue de maintenir la bonne ambiance qui prévaut.

Enfin, le Comité de veille adresse ses encouragements à l’équipe du Cameroun, en souhaitant que l’esprit fair-play continue de prévaloir au niveau de tous les matches à venir.

Fait à Abidjan le lundi 6 septembre 2021.

