Demi-finale de la CAN2021: la chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Mohamed Salah et Sadio Mané ont montré sur des coups de patte, leurs talents pour qualifier leurs équipes respectives en demi-finale de la CAN2021. L’Egypte et le Sénégal ont rejoint le dernier carré et demeurent des clients sérieux pour le titre. Mais il faudra confirmer devant les Lions Indomptables pour les Pharaons du Nil et les Etalons du Faso pour les Lions du Sénégal.

L’arbitre sénégalais du match Maroc-Egypte, Maguette N’diaye est à féliciter. Il a joué de psychologie et fait preuve de retenue pour conduire cette affiche bouillante à son terme. Le quatrième officiel ne s’est jamais assis tout au long du match. Le banc égyptien, tendu, nerveux, excité a donné du fil à retordre aux officiels. Au moins un, dans l’encadrement technique des Pharaons aurait dû finir le match dans les tribunes. Mais Maguette N’diaye n’a pas voulu pourrir davantage la partie. Il a juste brandi un carton jaune. Mais à la fin de la partie, la troisième mi-temps dans les couloirs conduisant aux vestiaires a été électrique. Gros cafouillage! La CAF doit se montrer très ferme et prendre les sanctions qui s’imposent contre les boxeurs qui se sont trompés de ring.

Egypte-Maroc est un classique africain. Un plateau pour rehausser le niveau du football africain. La tension était trop forte. Les talents étaient sur le terrain. Le Maroc engage très vite les hostilités et ouvre le score sur un penalty. L’Egypte, acculé, choisit la stratégie du pourrissement de la partie. En réalité, pour briser l’élan de l’adversaire. Le banc conteste toutes les décisions de l’arbitre, tout le monde debout à la fois, se retrouvant même parfois sur l’aire de jeu, à chaque arrêt de jeu. Le Maroc de Vahid Halilodzic n’enchaîne pas et se contente du seul but de Sofiane Boufal, sur penalty à la 6 ème minute, à la pause. À la reprise, Mohamed Salah prend ses responsabilités. Le maestro élève le niveau de son jeu et entraîne ses coéquipiers. Le temps fort des Pharaons est ponctué par un but du joueur de Liverpool à la 53 ème mn. L’Egypte tente alors de porter le coup fatal. Elle n’y parvient pas. Et doit jouer, pour la deuxième fois, dans le tournoi, les prolongations. À la 100 ème, toute la classe de Mohamed Salah s’exprime: qualité du contrôle de la balle, vitesse et précision du centre. Il met Trezeguet en selle au second poteau pour le deuxième but du champion d’Afrique, 7 Etoiles. But qui qualifie l’Egypte pour la demi-finale contre le Cameroun, le jeudi 3 février 2022.

Fait notable, les supporters camerounais qui reviennent à la réalité. Une volontaire à un Égyptien: « On vous avait soutenus l’autre jour contre la Côte d’Ivoire. Mais là, vous ne pouvez pas nous battre… ». Amour est fini. C’était circonstanciel et émotif.

La seconde rencontre Sénégal-Guinée Équatoriale a été logiquement dominée par les Lions. Une première mi-temps totalement à l’avantage des joueurs de Aliou Cissé. Tout était parfait ou presque pour eux. Mais ils se contenteront d’une passe lumineuse de Sadio Mané pour Famara Diedhou à la 28 ème minute pour le seul but de la première mi-temps.

Le repos fait du bien au Nzalang national. Les joueurs sont plus offensifs. La VAR intervient pour annuler un penalty sur une faute de main, puis, Edouard Mendy de Chelsea s’incline à la 57 ème minute. Peur sur Dakar et dans les tribunes. La peur change de camp. Heureusement, Les Lions étaient plus forts et marquent deux fois. Coaching gagnant pour Aliou Cissé. Les remplaçants font le boulot.( Cheicknou Kouyaté, 68 ème mn et Pape Sarr, 79 ème mn). Ce qui fait dire à un journaliste sénégalais, en conférence de presse: « Aliou Cissé, vous êtes l’homme du match. ». La réponse du sélectionneur national: « Pendant six ans, vous m’avez régulièrement tapé dessus. Vos compliments aujourd’hui, me vont droit au coeur. ». Avant d’ajouter: « Maintenant, nous allons préparer la demi-finale contre le Burkina Faso. Nous le savons, les matches Sénégal-Burkina sont compliqués. »

