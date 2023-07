Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, est paru sur une photo portant le maillot de la sélection du Maroc de football. Partagée sur ses réseaux sociaux, l’image a suscité des réactions positives de la part de nombreux fans de l’équipe nationale, encore plus après l’exploit historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022 au Qatar, où le Maroc a été demi-finaliste, devenant ainsi la première nation arabe et africaine à se hisser au carré d’or. Mais en Algérie, la publication a hérissé certains médias au plus haut point. Ils se sont ainsi mobilisés pour pointer de nouveau un «parti pris envers le Maroc au détriment de l’Algérie».

Certains médias ont notamment évoqué une «rivalité» entre les deux pays, avec une «ampleur sur la scène continentale». «Le monde du football africain est en ébullition suite aux récentes déclarations du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, concernant l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025», rappelle-t-on. «C’est dans ce contexte déjà tendu que le président de la FIFA» a «choisi d’intervenir», selon les termes de Fennec Football, qui évoque une «proximité» entre Infantino et Lekjaa.

Des médias d’Algérie voient une provocation dans le port du maillot du Maroc par Gianni Infantino © Fournis par Yabiladi

Le support y voit même une «provocation délibérée et un message clair de soutien total de la part de la FIFA envers le Maroc, au détriment de l’Algérie», les deux pays étant candidats à la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

Les propos évoqués du président de la FRMF sont en fait des déclarations déformées. A la Chambre des représentants, Fouzi Lekjaa a indiqué, la semaine dernière, que le stade de Fès aurait «l’honneur d’accueillir des matchs de la CAN 2025», seulement «quand notre pays sera désigné comme pays organisateur». Prétextant ces termes, l’Algérie est montée au créneau en demandant des explications à la Confédération africaine de football (CAF).

La réaction médiatique extrapolée du voisin de l’Est à la publication du président de la FIFA intervient aussi quelques mois après que la presse algérienne a taxé Lekjaa d’«empêcher l’Algérie d’accueillir la CAN 2025». Toujours est-il que les médias algériens ont annoncé par eux-mêmes que «s’il s’avère qu’il y a anguille sous roche, la Fédération algérienne de football (FAF) pense sérieusement à retirer sa candidature pour la CAN 2025».