Des tirs de barrage se dressent contre la candidature de Didier Drogba à la FIF. C’est à se demander ce qu’il est allé faire dans cette galère.

« Au-delà du fait que je suis surpris qu’on puisse organiser, en pleine pandémie de coronavirus à Abidjan, l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football, alors qu’il y a, selon moi, plus urgent à faire pour sensibiliser la population aux gestes barrière face au nombre de cas de contamination qui augmente, je me demande de plus en plus ce que Didier Drogba est allé faire dans cette galère, quand je vois les tirs de barrage qui se dressent contre lui, y compris chez les anciens joueurs ?? Être populaire balle au pied à l’étranger est une chose. Être prophète dans son pays à un poste de responsabilité, c’en est une autre », a réagi le journaliste franco-ivoirien Serge Bilé.

Rappelons que Drogba Didier, Idriss Diallo et Sory Diabaté, tous déclarés candidats dans la course à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), devront dans cette période de pré-campagne, à travers leurs projets, emmener 81 votants à opérer le meilleur choix pour le meilleur du football en Côte d’Ivoire.

Au total, il s’agit de 76 clubs et cinq groupements d’intérêts qui devront décider de l’avenir du football ivoirien, étant entendu que les 14 clubs de la ligue 1 disposent de trois voix par clubs soit 42 voix, les 24 clubs de la ligue 2 disposent de 2 voix par club soit 48 voix, les 38 clubs de division 3 ont une voix par club soit 38 voix et les cinq groupements d’intérêts, une voix par groupement soit cinq voix.

La date de la prochaine élection présidentielle à la FIF sera connue à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’instance prévue le samedi 16 mai 2020, rappelle-t-on.

