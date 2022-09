Didier Deschamps : «Paul Pogba ne viendra pas parce qu’il fait…»

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps ne ferme pas la porte à Paul Pogba pour la Coupe du monde au Qatar. Mais il sait à quelles conditions il le convoquera.

Ce jeudi, le sélectionneur des Bleus n’a pas voulu envisager trop vite l’avenir international de Pogba à court terme : «Il est impossible d’affirmer quoi que ce soit aujourd’hui. J’échange régulièrement avec Paul, le protocole se passe bien.

Il y a un délai avec une fourchette qui peut être plus ou moins longue. Il va tout faire pour revenir au plus vite mais il ne va pas prendre de risque non plus.

Mais, aujourd’hui, personne ne peut dire «oui» ou «non». Le critère numéro un est qu’il puisse être guéri. Je n’ai jamais pris un joueur qui n’était pas totalement rétabli.

APRÈS C’EST UNE QUESTION PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE, IL NE VIENDRA PAS JUSTE PARCE QU’IL FAIT PARTIE DES CADRES. CEUX QUI SERONT SÉLECTIONNÉS SERONT APTES À RÉPONDRE À CES EXIGENCES.»

Deschamps a ensuite été interrogé sur l’affaire extra-sportive qui frappe Pogba depuis plusieurs semaines. Le sélectionneur s’est montré clair sur le sujet : «Évidemment, j’échange avec Paul mais ne me demandez pas d’intervenir dans des histoires qui ont pu être créées ou recrées. Aujourd’hui, la justice fait son travail.»

