Didier Drogba fait part de sa carrière aux jeunes Ivoiriens

Icone du football au plan international, la star ivoirienne Didier DROGBA a lancé un message d’espoir et de retour au bercail à la Jeunesse Africaine. Le Dimanche 3 Janvier 2021, First Magazine BF a répandu son message sur les réseaux sociaux.

La star d’acier Didier DROGBA a appelé la Jeunesse Africaine à la prise de conscience face à l’exode des intelligences vers l’eldorado de l’autre côté des rives bleues qui attire davantage les jeunes africains.

Face à la réalité des circonstances prometteuses d’un lendemain radieux moyennant le renoncement à la nationalité d’origine, l’enfant de Niaprahio dévoilant avoir été victime de telles propositions, il a toujours refusé l’esprit de renégat grâce à l’inspiration puisée de Laurent POKOU, un vétéran du football ivoirien et continental africain de son époque.

« Avant moi, il y’avait Laurent Pokou que je ne connaissais pas personnellement mais, il avait un talent incroyable venant de la Côte d’Ivoire. Il a marqué beaucoup de buts durant la coupe d’Afrique et il m’a inspiré !!! Et je me disais ceci: Je viens de la Côte d’Ivoire, Laurent Pokou représentait mon pays et l’Afrique à l’échelle internationale et je voulais faire pareil.» A révélé l’international Didier.

À en croire l’aigle du football ivoirien, plusieurs renoncent à leurs nationalités devant plusieurs circonstances qui frisent souvent la discrimination identitaire. « Un jour, je signais un contrat avec un grand sponsor. Je m’apprêtais à signer, et j’essayais de comparer mon contrat avec celui des autres, puis j’ai dit : attendez, il y’a une différence or j’ai joué pour de grands clubs tels que Marseille, j’ai joué la ligue des champions et j’ai marqué des buts, j’ai joué la coupe uefa et j’ai marqué des buts. J’ai été meilleur buteur de la coupe européenne en 2004, j’ai réalisé une saison de fou.

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de dataJ’ai été appelé à Chelsea, un très grand club et pourtant mon contrat était plus faible que celui des autres joueurs qui ont joué pour de bons clubs mais pas du niveau de Marseille. J’ai donc demandé au responsable s’il pouvait m’expliquer. Pourquoi mon contrat est plus faible que celui des autres ? Et il répondit: Nous sommes désolé pour ça mais ces joueurs jouent pour une équipe Nationale Européenne et que moi je joue pour une équipe africaine. Et j’ai répondu OK !! Et il continua en disant: Puisque tu joues pour une équipe africaine, on ne peut pas savoir combien de tee-shirts ou de chaussures tu peux vendre. Alors, je l’ai pris comme un défi !! » A témoigné le super buteur de Chelsea. Un défi qu’il a gagné, dans la quête de célébrer son origine et d’inviter les investisseurs en Afrique. « Et je leur ai dit, vous ne savez pas ??? Maintenant, je vais vous le montrer, je vais vous montrer que d’où je viens, je n’ai pas seulement mon pays derrière moi, mais plutôt tout le continent. Et c’est sur ce continent que vous devez investir. Et cela s’est passé entre 2004 et 2005, je leur ai répété que c’est en Afrique qu’ils devraient investir.» A-t-il partagé son expérience.

Par son message, l’ivoirien Didier DROGBA encourage les jeunes talentueux africains de consommer et de faire consommer la culture africaines pour mieux imposer le respect à la Mère de l’Humanité. Didier DROGBA s’ouvre aujourd’hui une nouvelle carrière après avoir servi la Côte d’Ivoire et le continent africain. «Aujourd’hui, je suis au début de ma nouvelle carrière, j’ai donc beaucoup d’ambitions et beaucoup de rêves. Je veux redonner à mon continent et à mon pays et j’aimerais que la jeunesse africaine aille à l’extérieur pour apprendre et gagner en connaissances, puis revenir ensuite investir dans son pays et sur le continent.

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de dataJe veux aussi que vous compreniez que nous pouvons réaliser aussi de grandes choses sur notre continent….Si nous travaillons à développer ce continent, personne ne sera en mesure de nous arrêter » A conclu le Capitaine des Éléphants.

Operanews

Comments

comments