Didier Drogba : ”J’applaudirai pour le futur président de la FIF si cette élection se passe dans la légalité”

Nouveau rebondissement dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Après l’éviction de Didier Drogba jeudi 27 août 2020, le concerné n’a pas manqué de réagir vendredi suite à cette ” injustice” à son encontre.

La manière utiliser contre ma personne n’est pas catholique.

1- Utiliser mes ex coéquipiers pour me blâmer sur toutes les formes

2- Menacer les groupements d’intérêts et les présidents des clubs à cause de moi

3- Éviter la démocratie et la crédibilité dans votre élection de la FIF.

Il faudra que le peuple ivoirien et du monde sachent vos manières et vos réactions méchantes envers moi.

Je le répète, je suis ambassadeur de la paix, je ne suis pas venu faire du mal à quelqu’un mais plutôt unir tous les acteurs du football.

Ensemble, on réussira.

J’applaudirai pour le futur président de la FIF si cette élection se passe dans la légalité

Car je n’ai rien à perdre.

Je veux tout simplement donner à la Côte d’Ivoire ce qu’elle m’a donnée

( La notoriété, la richesse.. ) dixit DD

Il ne s’agit pas d’être coûte que coûte président de la FIF passant par toutes les fausses manières.

C’est mal me connaître

