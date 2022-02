Didier Drogba pourrait renoncer à la FIF

L’ancienne gloire du football ivoirien Didier Drogba pourrait renoncer à son rêve de devenir le nouveau patron de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Et pour cause, ce dernier pourrait faire partie du projet lancé par l’entraîneur Fatih Terim, qui veut briguer le poste de président à Galatasary . Selon la presse turque, l’entraîneur de 68 ans veut compter sur les services de l’ivoirien Didier Drogba et le roumain Gheorghe Hagi afin de remettre le club stambouliote sur les rails, au cas où il deviendrait le nouveau président de l’ogre turc. Le projet fou de Fetih Terim pourrait emmener Didier Drogba à faire l’impasse sur les élections du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), prévues pour le mois de mars prochain. Il y a lieu de rappeler que l’ancien capitaine des « éléphants » a porté la casaque de Galatasary lors de la saison 2013-2014.Son passage en Turquie a été une grande réussite, puisqu’il lui a permis de renouer avec les « Blues » de Chelsea. Avec les « Sang et Or », ce dernier a joué 53 matchs, toutes compétitions confondues, couronnés de 20 buts et 13 passes décisives.

