«Diego Maradona est un tricheur, mais un tricheur intelligent»

L’ancien milieu de terrain anglais Peter Reid a affirmé que l’Argentin Diego Armando Maradona était un tricheur, mais un tricheur intelligent, après avoir marqué un but de la main en quarts de finale de la Coupe du Monde Mexique 1986.

L’arbitre Ali Bin Nasser a gardé le ballon après le match et le garde depuis dans un placard de sa maison en Tunisie. Il le met maintenant aux enchères par l’intermédiaire des commissaires-priseurs de Graham Reed, une partie des bénéfices étant reversée à des œuvres caritatives.

Le ballon devrait rapporter entre deux et trois millions de livres (2,30 et 3,44 millions de dollars) lorsque le marteau tombera, mais pour Reid et son ancien coéquipier Terry Butcher, aucun des deux n’a le désir d’enchérir. Butcher était le plus proche de l’incident à l’ Estadio Azteca, mais dit que même après avoir regardé la rediffusion plusieurs fois, il ne croit toujours pas que la main était aussi apparente que les autres.

Il a également consulté Maradona lui-même lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un match un mois plus tard en Californie, affirmant que Maradona avait indiqué qu’il avait dirigé le ballon vers le célèbre but.

