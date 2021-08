Égypte : 4 athlètes Ivoiriens libérés après 10 jours de quarantaine au Caire

Ylan Esso Essis, Jess Esso Essis, Franck Fontaine et Alexis Medetognon injustement « séquestrés » au Caire en Egypte où ils devraient prendre part au Championnat d’Afrique U16 ont été libérés.

Déclarés positifs à la Covid-19 à leur arrivée en Égypte, ces derniers ont été libérés par les autorités sanitaires locales le dimanche 15 août à 12 heures. L’information a été confirmée par la Fédération Ivoirienne de Basket Ball (FIBB).

La médiation du président de la fédération, Mahama Coulibaly, auprès des autorités égyptiennes a eu gain de cause à la grande satisfaction de la délégation ivoirienne présente au Caire pour le Championnat d’Afrique U16 Hommes.

« Après 10 jours de quarantaine, les athlètes ivoiriens déclarés non contagieux ont été récupérés par le Président de la Fédération Ivoirienne de Basketball (FIBB). Malgré les assurances des médecins, un nouveau test PCR sera effectué sur instruction du Président de la FIBB afin d’avoir les coudées franches pour le départ des 4 jeunes qui rejoindront directement leur famille certainement de la nuit du 16 au 17 août. Pour l’heure, ce sont des enfants heureux qui ont retrouvé leurs coéquipiers et le représentant des familles. Avec l’autorisation de FIBA Afrique, ils assisteront à la finale du Championnat U16 après avoir bénéficié d’une tournée de visite des attractions de la capitale égyptienne. La FIBB par la voix de son Président tient à remercier l’ensemble des soutiens qui s’est mobilisé pour permettre une sortie heureuse de cette situation qui a fortement impactée les Ivoiriens, le groupe et la famille du basket ivoirien », explique la FIBB dans une note via ses canaux officiels.

Koaci

Comments

comments