Élection CAF : pour sa victoire, Jacques Anouma met en place un 4.4.2 évolutif

Le représentant de la Côte d’Ivoire entend tout mettre en œuvre pour être élu au soir du 21 mars 2021. Après le soutien du Gouvernement ivoirien puis de la FIF , l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire en abrégé ( UNJCI) a promis l’accompagné.

Jacques Anouma, face à la presse nationale et internationale ce lundi 21 décembre 2020, à l’auditorium du ministère des affaires étrangères, à l’occasion du lancement officiel des campagnes électorales, s’est dit confiant tout en comptant sur son expertise et le soutien de tous les ivoiriens. Un soutien qu’il a qualifié de 4*4/2 évolutif .

Discours du Candidat Jacques Anouma à l’occasion du lancement officiel de la campagne présidentielle

”Je voudrais vous présenterofficiellement ma candidature à la Présidence de la Confédération Africaine de Football.

Bien qu’individuelle à l’origine, cette candidature a pris une toute autre dimension. C’est la raison pour laquelle je veux exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de mon pays et tous mes sympathisants.

En premier lieu, j’exprime ma reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour sa vision et son leadership. Je remercie très sincèrement ensuite le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, Chef du gouvernement, Ministre de la Défense et enfin, tous les membres du gouvernement pour leur inestimable appui.

A l’image d’une rencontre de football, la Côte d’Ivoire occupe le terrain, elle structure son offensive, en fin tacticien et en bon visionnaire.

Aux avants postes, sur sa ligne d’attaque, se distinguent le candidat, votre serviteur, et son staff.

Au milieu de l’aire de jeu, se tient la Fédération Ivoirienne de Football.

Aux postes-arrières, se trouve le comité des sages encadré par tout le gouvernement, lequel est coaché par le Premier Ministre et placé sous le haut commandement du Président de la République. Voici notre schéma tactique de base, c’est un 4.4.2 évolutif.

Derrière ce beau collectif, il y a nos vaillants et fidèles supporters, les Ivoiriens et les africains passionnés de football. Tous ces deux blocs forment le douzième homme, c’est-à-dire le douzième joueur.

A vous tous, à ces précieux soutiens qui nous honorent, je dis encore, merci beaucoup.

Déterminés, nous le sommes. La compétition dans laquelle nous nous engageons est capitale pour l’avenir du football sur le continent.

Comme vous le savez, la liste des candidats retenus sera publiée le 12 janvier 2021. Si je suis retenu, il nous faudra nous mettre en branle, faire corps, pour échanger, rencontrer, convaincre les 54 Présidents de fédérations africaines de football, que notre projet est le plus ambitieux, le plus réaliste, le plus viable.

Je suis candidat pour restaurer notre maison commune, je suis candidat pour une gestion moderne, responsable et transparente de la CAF. J’insiste sur ces trois principes qui guideront mon action.

J’ai une vision claire, j’ai un projet de développement innovant qui s’intitule sobrement : SERVIR LE FOOTBALL AFRICAIN.

Avec une équipe soudée, compétente et intègre, je veux rendre son prestige à la CAF pour redonner du lustre au football africain ! Cela nous pouvons le faire nous- mêmes, entre Africains et pour les Africains…

Nous avons les ressources humaines, morales et techniques pour faire de notre football une référence mondiale.

Voici des objectifs réalistes et exaltants. Pour les atteindre, je serai Président à 100%.

100 % disponible,

100 % dédié à ma mission,

100 % résolu à porter le football africain vers de nouveaux sommets.

J’ai conscience de la responsabilité qui m’incombe et des défis immenses qui nous attendent.

J’ai foi que nous gagnerons cette bataille, en jouant collectif, pour servir le développement, le progrès et le rayonnement du football africain.

Vive le Football ! Vive la Côte d’Ivoire ! Et Vive l’Afrique !” a-t-il dit.

Sapel MONE, ABIDJANTV

