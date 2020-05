Election FIF / Copa Barry à Didier Drogba : “DIDIER, QUI ES-TU ?”

L’international ivoirien, Copa Barry a donné son point de vue relatif à l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de Football.

Copa Barry sur Son Instagram ce matin.

En regardant mon téléphone, je suis tombé sur cet ancien message qui disait: “Copa tu es un exemple pour moi. Sans que tu ne le saches, tu m’as beaucoup inspiré par ta sagesse. ” signé Didier DROGBA.

Venant d’une légende, d’une sommité,… Quel honneur!

Le 08/10/2005 lorsque nous nous sommes qualifiés au mondial pour la toute première fois, naturellement il y’avait une explosion de joie parmi tous les coéquipiers. C’est cette occasion que tu as saisi, TOI Didier, pour rappeler à toute la nation ivoirienne que l’union est une force et que la paix en Côte d’Ivoire devait être une réalité.

Le 08/02/2015, quand j’ai arrêté le dernier pénalty, je venais d’appliquer un conseil que tu m’avais donné : avancer pour réduire l’angle de tir.

Tu étais absent physiquement mais ton esprit était là.

DIDIER, QUI ES-TU ?

À Marseille tu es ADULÉ ;

À Chelsea, tu es devenu une LÉGENDE ;

À Galatasaray, tu as mis LE PUBLIC À TES PIEDS ;

En Côte d’Ivoire, tu es une ICÔNE ;

Et dans le monde, tu es un AMBASSADEUR.

Didier saches qu’avant d’être ton coéquipier, ton frère, je suis d’abord ton fan comme des millions d’ivoiriens qui, pour toi, sont devenus des supporters de Chelsea. Nous avons la nostalgie de ces soirées de Champions League que tu illuminais par ton talent.

Comme beaucoup, je souhaite te rendre hommage à l’occasion d’un ultime match à la hauteur de ta prestigieuse carrière avec tous les combattants de la génération dorée.

TU LE MÉRITES.

La France a son Zidane ;

L’ Argentine a son Messi ;

Le Portugal a son Ronaldo ;

Chez nous en Côte d’Ivoire, nous avons notre DAHIZOKO.

Disons-nous le vivant !

