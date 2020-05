Election FIF: « Didier Drogba n’a aucun problème de parrainage », Eugène Diomandé

Eugène Diomandé fait les beaux yeux aux centres de formation pour Didier Drogba

Soutien de dernière minute à la candidature de Didier Drogba, Eugène Diomandé s’est approprié le projet de l’ex-attaquant des Eléphants.

Pour sa première sortie officielle dans les habits de colistier, le président du Séwé a entretenu plusieurs centres de formation, au sujet de l’ambition de son champion à l’endroit de la cheville ouvrière de la relève du football ivoirien.

Les centres de formation ne prendront pas part au choix du prochain président de la FIF. Un secret de polichinelle. Mais un état de fait qui date d’avant-hier et que le camp Didier Drogba promet changer, en cas de victoire au soir du scrutin qui l’opposera à Sory Diabaté et Idriss Diallo.

Au-delà, c’est dans l’optique d’adapter son projet aux aspirations de chaque compartiment du football national, qu’Eugène Diomandé, coordonnateur général du staff de campagne de Drogba, a initié cette rencontre qui avait pour cadre le Club House à Cocody Les Vallons, le samedi 16 mai 2020.

« Une réunion de prise de contact mais également qui s’inscrit dans la vision et le projet modulable de Drogba. Il est impensable de ne pas vous associer aux décisions du football ivoirien. Et quand nous arriverons à la barre nous changerons cet état de fait. La solution du football ivoirien est d’avoir une meilleure formation. Nous sommes là pour échanger et non pas pour vous donner des leçons », a confirmé Eugène Diomandé qui était accompagné de Mamadou Dia, le président d LYS de Sassandra.

A part les doléances des responsables de centres qui avaient pour ligne commune la reconnaissance de leur apport, la formation des cadres et la fourniture de moyens matériel et financier pour évoluer dans un environnement plus professionnel, Eugène Diomandé a profité de l’aubaine pour titiller Sory Diabaté, candidat issu du Bureau Exécutif sortant et actuel président de la Ligue Professionnelle de Football. Selon le président du Séwé, Drogba et son camp compte « demander que le candidat démissionne et qu’il se concentre sur sa campagne. Parce que sa position fédérale peut biaiser les décisions au regard de certaines situations des clubs ».

“Au niveau des groupements d’intérêt nous sommes doublement soutenus”

Ensuite, Eugène Diomandé a réitéré la réponse de Mamadou Dia et Sinani Dosso au sujet de la supposée difficulté de leur candidat à réunir les parrainages nécessaires à sa candidature effective. « Nous n’avons aucun problème de parrainage aujourd’hui. Au niveau des groupements d’intérêt qui sont au total 5 nous sommes soutenus ou devrais-je dire doublement soutenu. Nous ne faisons pas de bruit sur nos parrainages pour protéger ce qui nous soutiennent », a-t-il révélé.

