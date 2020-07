Election FIF :« Drogba est victime de complot !!! » Kouassi Blaise

L’ex ‘international Kouassi Blaise s’est prononcé hier mercredi sur les actions menées contre la candidature de Didier Drogba à l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de Football. Invité de la 3,Kouassi Blaise dénonce un complot contre son collègue.

Ce que je reproche à l’AFI quand on défend la cause des joueurs, on ne va pas contre leurs choix. Domoraud est ami avec Idriss mais qu’il sache qu’on ne choisit pas un candidat comme ça. Il est allé contre la décision de l’association.

Concernant Kolo et Dindané.. qu’on calme le jeu. Le jour DIDIER est venu à l’AFI, il y a eu émeute. Un joueur qui est en activité ne peut pas être présent.. Kolo n’a jamais mis pied à L’AFI, Dindané est venu une seule fois quand j’étais encore là.

Dans le bois sacré, on ne peut pas tout dire.. je ne peux pas tout dire ici.

En sélection, Kolo et Dindané avait pour ami Idriss, c’est un choix par amitié.

Mais arrivé à un moment, les jeunes vont se lever et sortir.

Les élections de la FIF passée, est-ce que vous avez déjà vu des jeunes sortir dans la rue ?

Drogba est victime de complot !!! »A-t-il déclaré

Sapel MONE

