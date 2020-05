Election FIF: Gbi de fer aux partisans de Drogba « Arrêtez d’insulter les gens »

L’humoriste ivoirien, Gbi de Fer, a lancé un message aux supporters de Didier Drogba relativement à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Gbi de Fer: ‘’Ce qu’ils font là, ils ne rendent pas service à Drogba”

L’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football de cette année 2020, suscite un engouement sans précédent. La principale raison: la candidature de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

Depuis quelques jours, l’on assiste à de chaudes empoignades sur les réseaux sociaux entre les partisans des différents candidats.

Toute personne qui ose s’attaquer à Didier Drogba est automatiquement pris à partie par de nombreux internautes. Zokora Didier, Kalou Bonaventure, Ahmed Ouattara, Alexis Vagba, Debordo Leekunfa et bien d’autres personnes en ont fait les frais.

Pour l’humoriste ivoirien et consultant média, Gbi de fer, les supporters de Didier Drogba sont majoritairement responsables des virulentes injures sur la toile.

«Voyez-vous, quand vous faites le constat, les personnes qui attaquent et qui sont virulentes sur les réseaux sociaux sont des supporters du candidat Drogba. ¾ des personnes qui insultent sont des sympathisants de Didier. Ce qu’ils font là, ils ne rendent pas service à Drogba. Ça ne peut que desservir le candidat Didier Drogba », a confié Gbi de Fer à viberadio.

L’humoriste a indiqué que cette attitude des fervents supporters de l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de Chelsea Fc, pourrait jouer en la défaveur de ce dernier.

‘’Lorsque vous vous permettez de vilipender ceux qui ne sont pas avec Drogba, à savoir ses adversaires, les dirigeants de clubs, tout comme les anciens footballeurs, vous risquez de braquer toutes ces personnes-là contre votre candidat. Alors que Didier, c’est un garçon respectueux, poli et bien éduqué’’, a-t-il affirmé.

Puis d’ajouter: ‘’Vous ne votez pas et c’est vous qui insultez sur les réseaux sociaux, les gens qui votent. Voilà des gens qui ne sont ni à la FIF, ni responsables sportifs, qui ne votent pas non plus, c’est eux qui s’en prennent verbalement aux acteurs du foot dans ce pays. Les personnes qui votent, on les connaît, ils sont au nombre de 81 votants. Et vous, quel est donc votre rôle dans cette histoire ?‘’, a-t-il vivement interpellé.

Aminata 24

Comments

comments