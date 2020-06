Élection FIF: Idriss Diallo reçu par le Président d’honneur de l’AS Tanda

La date des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football sont connues. Et les choses bougent positivement pour le candidat déclaré à la candidature, Yacine Idriss Diallo.

En effet, dans la soirée du mardi 9 juin dernier, le candidat de la team “Rassembler pour Développer ” a été reçu en audience par le Ministre de l’Agricultrice et du Développement durable,Kobenan Kouassi Adjoumani

Il est important de mentionner, que ce n’est pas l’homme politique qui l’a reçu, mais le président d’honneur du club de Ligue 1, AS Tanda, en compagnie du PCA dudit club du Gontougo, L’honorable YEBOUA Kouabenan Céverin. Selon Yacine Idriss Diallo, les échanges ont été fructueux et enrichissants en attendant le voyage sur Bondoukou.

Car, le président d’honneur des étoiles du Zanzan, en présence du Conseiller Économique Sociale et Environnemental (CESEC) 1er Vice-président du Conseil régional du Gontougo, OUATTARA Aboubakar a promis dans les prochains jours recevoir, YID et son équipe dans le Gontougo, afin de mieux dessiner l’avenir du football Ivoirien. Cette rencontre avec le ministre-dirigeant de club et passionné du ballon rond aura sûrement un écho favorable lors du déplacement dans le fief des Jaune et Bleu.

Aminata 24

