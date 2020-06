Élection FIF: les clubs de Bouaké font la paix en présence de Yacine Idriss Diallo

Le slogan de campagne du candidat Yacine Idriss Diallo, “Rassembler pour Développer” a été symbolisé à Bouaké par la paix retrouvée entre les trois clubs du Gbêkê à savoir Bouaké FC (L1), l’Alliance FC (L2) et l’ASC Bouaké (D3). En effet, c’est le plus jeune des dirigeants de Bouaké, Diabaté Issa de Bouaké FC qui a donné le ton.

Après la projection du programme de candidature excellemment détaillé par le candidat Yacine Idriss Diallo, Issa Diabaté a pris la parole pour demander pardon à son aîné, Diabaté Lamine de l’Alliance pour de nombreuses incompréhensions qu’il y a eu dans leur collaboration mais aussi tous les manquements à l’encontre des autres dirigeants. “A Bouaké, on ne va pas faire semblant ici devant nos visiteurs, il n’y a pas d’entente et la cohésion entre nous clubs. Je profite du passage du candidat Yacine Idriss Diallo pour présenter mes excuses à tout le monde en particulier mon aîné Diabaté Lamine dit Barrette” L’émotion a gagné la salle. Yacine Idriss Diallo qui a fait de la pacification et du rassemblement sa priorité s’est réjouit de cette paix retrouvée : “Bouaké est sans contexte la cité de la paix. En juin 2007 les Éléphants avaient reçu les Malgaches ici à Bouaké sur fond de réconciliation nationales. Aujourd’hui encore, cette paix retrouvée me fait dire que Bouaké est le sol de la paix. Je suis doublement heureux parce-que le rassemblement est un point focal de mon programme de candidature. J’exhorte les uns et les autres à prôner la pacification afin qu’on atteigne le développement de notre football”.

Bouaké adhère au projet de développement

Kéita Adama le président de l’ASC Bouaké qui a parlé au nom des dirigeants du Gbêkê a indiqué qu’après le brillant exposé du candidat, le football Bouakois retrouve toutes ses préoccupations dans le programme Rassembler pour Développer. Mieux, des suggestions ont été faites pour parfaire les projets de développement pensés par Yacine Idriss Diallo et son équipe. ” L’équipe Rassembler pour Développer est venu rassemblé le football de Bouaké. Ce n’est pas un hasard. Car le président Yacine Idriss Diallo dans tout son programme a insisté sur la cohésion. Son passage a fait beaucoup de bien à notre football. Et nous allons l’accompagner dans sa mission ” promet le président de l’ASCB.

Rappelons que cette rencontre a réuni les autres acteurs du football de la région du Gbêkê à savoir des reprenstants des CRA de Bouaké et de Katiola mais surtout du président de la Ligue régionale de Bouaké.

Aminta 24

Comments

comments