Election FIF: rencontre entre Bernard Adou, président d’ASI d’Abengourou et Drogba

Après sa sortie sur Didier Drogba, Bernard Adou, président d’ASI d’Abengourou, a rencontré l’ancien capitaine des éléphants pour connaître son programme.

« Je voudrais d’abord remercier ceux et celles d’entre vous qui m’ont fait l’honneur de manifester à mon endroit leur solidarité et leur réconfort depuis que des personnes sans foi ni loi n’ont trouvé mieux à faire que de tenter de me salir. Sachez chers frères et sœurs, qu’au-delà de l’homme public que je suis, je suis aussi croyant comme la plupart d’entre vous et respectueux de l’humain. Je ne traiterai jamais mon prochain de la manière dont ces sofas et leurs commanditaires ont tenté de dépeindre vis-à-vis de notre frère Didier Drogba.

Pour l’heure le seul programme que nous avons reçu et examiné avec intérêt c’est celui de Monsieur Sory Diabaté. Dire que ce programme que nous avons reçu est riche et nous convient doit il autoriser certaines personnes à faire ce qu’ils ont fait sur la toile ? A vous de juger. Mais avant de le faire, je me sens dans l’obligation de vous relater deux(2) faits qui se sont produits la veille de ce scandaleux lynchage médiatique.

Depuis qu’on parle d’élections à la FIF, ni Didier Drogba ni même son directeur de campagne, ni aucun soutien de Didier Drogba ne nous a contacté pour parler de son programme. Ce n’est que ce mercredi dernier, veille de cette campagne de dénigrement que j’ai reçu à mon domicile 2 personnes (le père de Drogba et un ami à moi). Je n’ai pas manqué de souligner à cette occasion que ce qui permet de faire le choix c’est le programme » avait écrit le 3 mai 2020, Bernard Adou N’gouan, président d’ASI d’Abengourou.

Aujourd’hui, c’est chose faite, le président d’ASI d’Abengourou, a rencontré Didier Drogba, candidat à la tête de la FIF, pour écouter le programme de l’ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire.

