Election FIF: « Seul Idriss Diallo peut redonner crédibilité et rayonnement au football ivoirien », Bonaventure Kalou

On peut affirmer sans risque de se tromper que Bonaventure Kalou est un très bon porte-parole pour le candidat Yacine Idriss Diallo (YID).

En effet, l’ex-star du PSG a toujours su se montrer convaincant quant il s’agit de parler de son candidat sur les différents plateaux de télévision, de radio et dans la presse écrite. Contacté par nos soins, Bona a vendu cher le programme de Yacine Idriss Diallo.

En tout cas, face à nos questions, le natif d’Oumé a donné des réponses claires et convaincantes. C’est le cas sur le sujet de la DTN où il a étalé les carences de cette structure sous le règne de Sidy Diallo. « En huit ans, la DTN n’a rien apporté à la formation du football ivoirien. Le football local ne doit pas être mis de côte au profit de la sélection nationale », a-t-il martelé.

Le maire de la commune de Vavoua a aussi expliqué que la FIF a perdu un peu de sa crédibilité ces dix dernières années. Car dira-t-il : « Aujourd’hui la signature de la FIF n’est plus crédible auprès de certains établissements financiers.» Bonaventure Kalou pense ainsi que seul Yacine Idriss Diallo peut redonner à la FIF et au football ivoirien sa crédibilité perdue et son rayonnement. « Le cahier de charge sera respecté avec Idriss Diallo. Un comité de surveillance sera donc mis en place. Pour la nouveauté, 40 arbitres seront sélectionnés. Ils seront des salariés de la fédération avec une bonne rémunération, afin d’éviter les pressions et l’achat des matchs. », a annoncé l’ancien crack des Eléphants.

Aminata 24

Comments

comments