Élections à la FECAFOOT: l’ancien capitaine des Lions futur candidat

Le processus électoral à la FECAFOOT est suspendu

En déplacement ce 28 août à Pouma dans le cadre de la cérémonie du championnat de vacances et un match de prestige entre anciennes gloires du football camerounais et les vétérans de Pouma, Samuel Eto’o s’est enfin exprimé sur les prochaines élections à la FECAFOOT.

Interrogé sur sa probable candidature, l’ancien capitaine des Lions n’a pas nié les rumeurs qui l’annoncent comme futur candidat. Il annonce cependant une prise de parole officielle dans les jours à venir. « Chaque chose à son temps. Le moment venu, je vous donnerai ma position de manière officielle », a-t-il déclaré. « Le plus important aujourd’hui, c’est de se dire que le football camerounais doit être dirigé de manière transparente… Il faut trouver le moyen de réorganiser tout ça et puis que le débat soit au niveau des projets et ces projets soient assumés et réalisés surtout », a -t-il ajouté.

Pour rappel, le processus électoral à la FECAFOOT devrait commencer le 24 septembre et s’achever le 11 décembre.

L’organisation de l’élection au sein de la Fédération camerounaise de football est provisoirement suspendue par la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Cette décision fait suite à la requête introduite par l’ancien international camerounais Maboang Kessack qui dénonçait plusieurs irrégularités dans l’organisation de l’élection.

«Cette décision, prise aux dernières heures de la journée, fait suite à la requête que j’ai introduite le 23 août 2021 devant cette auguste chambre, donne un coup d’arrêt à la course effrénée vers de massives fraudes qui avait été engagée avec l’introduction illégale dans ce qui constitue le corps électoral, de plusieurs dizaines de clubs fictifs et inéligibles. Elle permet également de continuer les procédures engagées au fond en vue d’annuler purement et simplement cette décision inique, pour avoir un processus électoral démocratique, transparent et incluant toutes les composantes du football camerounais. Je salue la sagesse de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage qui a pris la mesure des enjeux et de l’extrême urgence d’arrêter ces manœuvres qui allaient très certainement conduire à une énième et honteuse annulation d’un processus électoral à la FECAFOOT», a indiqué Maboang Kessack candidat déclaré à la prochaine élection de la Fefacoot.

Pour rappel, le processus électoral a commencé 24 septembre 2021 avec les Assemblées générales électives des Ligues départementales. Le Fecafoot a publié par la suite la liste des clubs retenus pour participer aux votes. Sur cette liste, Maboang Kessack a pu recenser une quarantaine de clubs fictifs. C’est le début du litige. Il a saisi dans un premier temps la commission des recours de la Fédération camerounais de football qui l’a débouté. La Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun lui a finalement donné raison.

Pour l’heure, la fédération camerounaise de football ne s’est pas officiellement prononcée sur cette décision.

