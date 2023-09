Eliminatoires CAN 2023 : Timide victoire de la Côte d’Ivoire face au Lesotho (1-0)

La Côte d’Ivoire s’est imposée face au Lesotho ce samedi 9 septembre 2023 au Stade Laurent Pokou de San Pedro. C’était dans le cadre de la 6è Journée des Eliminatoires de la Can 2023 prévue en terre ivoirienne dès janvier 2024.

Pour certains observateurs, c’est une timide victoire que concède la Côte d’Ivoire. Car selon eux, à domicile, l’équipe pouvait faire mieux que cela.

L’unique but de la victoire a été inscrit par Sangaré Ibrahim à la 16è minute. En dépit du soutien des nombreux supporters des Eléphants qui ont effectué le déplacement sur le stade, et de celui des anciens joueurs et ex-capitaines ivoiriens, entre autres Gadji Celi et Serey Dié, pour les « pousser », les joueurs n’ont pu scorer un second but.

L’entrée de l’un des plus anciens du groupe, Max Gradel, vers la fin de la deuxième mi-temps n’a pu changer la donne. La rencontre s’est alors terminée sur ce score de 1 but pour la Côte d’Ivoire contre 0 pour le Lesotho.

Malgré tout, cette victoire est bonne à prendre, car meilleure qu’une défaite.

Il est bon d’indiquer que ce match est le premier que le stade Laurent Pokou de San Pedro accueille depuis sa construction.