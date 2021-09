Éliminatoires de la coupe du monde Fiba 2023/ La Côte d’Ivoire connaît ses adversaires

La Côte d’Ivoire a hérité d’un groupe difficile à l’issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Fiba 2023. Actuellement au Rwanda où elle excelle à l’Afrobasket masculin 2021, l’équipe nationale de basket de Côte d’Ivoire connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Fiba 2023 à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé mardi à Miels, en Suisse. Pour ce tirage, ce sont les 16 nations qui participent en ce moment à l’Afrobasket Kigali 2021 qui prendront part aux phases éliminatoires prévues entre novembre 2021 et février 2023.

Les équipes ont été réparties dans quatre poules de quatre équipes. La Côte d’Ivoire logée dans la poule C. Elle affrontera la Guinée, la Centrafrique et l’Angola. Tenant du titre du dernier Afrobasket, les Tunisiens sont dans la poule B en compagnie du Sud Soudan, du Cameroun et du Rwanda. Dans la Poule A, le Cap Vert défiera le Mali, l’Ouganda et les D’Tigers du Nigeria. La Poule D quant à elle, est composée du Sénégal, de l’Egypte, du Kenya et de le République du Congo (RDC).

Ce sont au total 80 équipes réparties en 4 zones (Afrique, Amériques, Asie/Océanie et Europe) qui se battront pour valider leurs billets. Mais seulement 32 places sont disponibles pour la compétition qui se jouera en Indonésie, au Japon et aux Philippines en 2023.En Afrique, 16 pays lutteront pour 5 précieuses places. En Amérique 16 équipes pour 7 places, en Asie/Océanie également 16 se départageront pour 6 places. Tandis qu’en Europe, 32 nations lutteront pour 12 places.

Afriksoir

