Eliminatoires du mondial 2022: Les Eléphants ne sont pas concernés; la chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Dans 48 h, troisième tour des éliminatoires du mondial 2022. Les Eléphants ne sont pas concernés. Mais ils ont un programme de champions: contre l’Angleterre et contre la France. Au plan social, les autorités conseillent « de consommer local, consommer de saison » pour lutter contre la vie chère.

Quel Sénégal face à l’Egypte, le 25 mars 2022 au Caire, puis le 29 mars à Dakar? Le remake de la dernière finale de la coupe d’Afrique des nations au Cameroun promet. Confirmation pour les Lions ou revanche pour les Pharaons? Le champion en titre a-t-il fini de faire la fête dans la tête pour penser au mondial? Rater le mondial au Qatar, pour le Sénégal, c’est un peu embaumer son premier titre continental d’un parfum-fake. Le premier en Afrique ne peut pas être absent au rendez-vous des grands du monde. Ce serait une symphonie inachevée. C’est une pression supplémentaire sur le groupe de Aliou Cissé. L’Egypte est une équipe bâtie pour les grands rendez-vous. Elle sait jouer les matches-couperet et pousser l’adversaire à la faute et à la déconcentration.

Une autre affiche attendue sur le continent, Cameroun-Algérie a Douala, dans la ville portuaire. Douala et Japoma demeurent amers pour les Fennecs d’Algérie. Ils y ont perdu leur couronne en janvier. L’entraîneur algérien, a provoqué la colère des Camerounais avec ses critiques visant la pelouse le stade de Japoma. Et pour être vraiment méchants et déstabilisateurs, les dirigeants du football au Cameroun ramènent l’Algérie sur la terre de ses troubles. Les Lions Indomptables ne sont pas moins sous pression. Ils ont la coupe du monde pour sauver leur saison. Après l’échec à la CAN au pays. Plus encore, l’équipe a changé d’encadrement technique avant les matches décisifs contre l’Algérie. Samuel Eto’o Fils a choisi Rigobert Song pour conduire les Lions. Une qualification sera vue comme un coup de maître… Par contre, une élimination…

Sur les tablettes, trois autres affiches, RDC-Maroc, Mali-Tunisie et Ghana-Nigeria…

La Côte d’Ivoire n’est pas envahie par l’émotion et la pression du mondial. Elle n’est pas inactive cependant. Deux matches amicaux au programme: contre la France le 25 mars 2022 et contre l’Angleterre , le 29 mars 2022. Test grandeur-nature pour Patrice Beaumelle pour jauger le niveau réel et la capacité de réaction de son groupe. Objectif, CAN2023…

Un mot de la vie sociale: c’est un constat sur les marché, Au plan social, les Ivoiriens s’en aperçoivent sûrement: certaines produits de consommation courante sont rares sur les marchés. Normal, selon les spécialistes. Question de saison. Par exemple, le long des grands axes routiers, peu de bananes sur les étals et manque de citron.

« On tend vers la fin de la saison. D’ici là fin du mois de mars, on sera complètement hors-saison ». Pareil pour le citron. « Oui, on sort de la période du citron et des agrumes en général (citron, mandarine et orange). », selon un spécialiste. Il conseille alors aux consommateurs d’adapter le menu aux produits disponibles sur le marché. Ça s’appelle, « consommer de saison ». Un slogan à l’époque incitait « à consommer malin ».

Par ailleurs, un communiqué du ministère du Commerce rappelle aux opérateurs économiques, que les prix de certains produits identifiés sont encadrés, pour une période de six mois. Ceci, pour lutter contre la cherté de la vie. « Il est instauré le principe de l’information préalable et de là concertation avant toute révision à la hausse. ».

Chaque consommateur doit être son propre gendarme et refuser de payer plus cher, en fait… Le reste, Dieu nous pousse!

