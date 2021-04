Emmanuel Adebayor l’ex-icône du football Togolais ”soyez rigoureux au travail comme je l’ai fait”

Ancien capitaine des Éperviers, Emmanuel Adebayor ne manque jamais d’occasions pour parler de son parcours professionnel avec la nouvelle génération. L’ex-international togolais était le 17 avril dernier à un match inaugural de la nouvelle pelouse d’Agaza football club de Lomé.

Invité d’honneur de cette rencontre de gala, l’ancien attaquant de Manchester City a prodigué de sages conseils aux joueurs de ce club de deuxième division. « Soyez comme moi, ayez une idole à qui vous cherchez à ressembler et que vous comptez dépasser », a déclaré l’ex-footballeur, dans des propos rapportés par foot.tg.

Emmanuel Adebayor a, par ailleurs, invité la jeunesse togolaise à prendre en main son destin, à être intelligente et à se donner des moyens de réussir. « Soyez rigoureux au travail comme je l’ai fait, du temps où j’étais encore en sélection nationale. J’étais capable de me fâcher avec mes coéquipiers qui ne voulaient pas faire d’effort. Mais après le jeu, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je ne badine pas avec mon pain quotidien », a-t-il ajouté.

Et de conclure : « Ne vous donnez pas aux plaisirs charnels. Le travail d’abord et tout le reste suivra automatiquement. C’est plus intéressant comme ça. Faites tout ce qu’il faut comme sacrifice pour vous assurer un lendemain plus gratifiant ».

