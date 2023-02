En pleine crise, le PSG reçoit une bonne nouvelle qui impacte Lionel Messi

Après une rude défaite face à Monaco en Ligue 1, les supporters du PSG sont de plus en plus agacés par la présence de Lionel Messi et Neymar au sein du groupe, clairement les joueurs les plus résistants de l’institution. Dans ce contexte, la situation tendue que traverse le club s’aggrave si l’on songe au calendrier qui reste à ceux dirigés par Christophe Galtier.

Concrètement, l’équipe parisienne devra affronter mardi le Bayern Munich, dans ce qui sera le premier tour des huitièmes de finale traversant la Ligue des champions.

Cette clé est essentielle pour l’objectif principal de l’équipe où évoluent Lionel Messi et Kylian Mbappé, puisque le rêve ultime est de pouvoir amener pour la première fois un trophée international dans leurs vitrines.

Concernant le précédent, la chose certaine est qu’il n’a pas été possible de voir le meilleur du PSG lors des dernières rencontres.

Après avoir été battus dans le classique contre Marseille, et donc éliminés de la Coupe de France, ils ont subi un autre dur revers en Ligue 1 contre Monaco. A noter que ce dernier match s’est joué uniquement avec Neymar sur le terrain, sans les autres stars.

Cela est dû au fait que Kylian Mbappé et Lionel Messi ont des problèmes physiques qui les ont empêchés de donner le cadeau au parc des princes.

Cependant, au milieu de tant de crise, l’équipe parisienne a reçu une excellente nouvelle : Kiki a des chances importantes de revenir sur le terrain pour le club contre le Bayern Munich, malgré le fait qu’au début on pensait qu’il était exclu.

Cette reprise rapide de l’attaquant français est un soulagement important pour Christophe Galtier, puisqu’il peut compter sur une autre star pour un match aussi important.

Pour ne rien arranger, la possibilité que Lionel Messi puisse également revenir est également prise en compte, afin de compléter le trident offensif face au Bayern Munich.

