Équipe nationale Ivoirienne: la génération Drogba peut dormir tranquille, la relève est assurée

Après la génération dorée conduite par Didier Drogba, la Cote d’Ivoire peut se targuer d’avoir une sélection de qualité. Avec des joueurs évoluant dans les grands clubs européens et africains.

Comme exemple :

Voici ceux convoqués par Beaumelle, lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la can 22

Gbohouo (TP Mazembé), Tapé Eliezer (FC San-Pedro), Badra Ali (Free States)

DEFENSEURS

Eric Bailly (Manchester United), Willy Bolly (Wolverhampton), Ouattara Ousmane (AS Vita Club), Deli Simon (Slavia Prague), Wilfried Kanon (Al Gharafa), Serge Aurier (Tottenham), Zié Ouattara (Vitoria Guimaraes).

MILIEUX

Fausseny Coulibaly (Espérance de Tunis), Serey Dié (Xamas), Sangaré Ibrahim (PSV Eindhoven), Christian Koffi Kouamé (TP Mazembé), Franck Kessié (AC Milan), Jean-Daniel Akpa-Akpro (Lazio).

ATTAQUANTS

Max Gradel (Sivasspor), Nicolas Pépé (Arsenal), Crespo (Wuhan Zall), Amad Diallo (Manchester United), Gervinho (Parme), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Lago Junior (Majorque), Jonathan Kodjia (Al Gharafa), Yohann Boli (Al Rayyan).

Au niveau des joueurs non convoqués ou qui étaient indisponible, là encore, il n’y a pas de débats.

Haller Ajax

Cornet Lyon

Kouame🇨🇮Fiorentina

Vakoun Toulouse

Sinaly Lyon

Kossonou Club Bruges

Singo Torino

Ghislain Konan Reims

Boga Sassuolo

Seko Fofana Lens

Meité Milan ac

Traore Sassuolo

Ahoulou🇨🇮 Strasbourg

Gervinho Parme

Nicolas Gardien chelsea

Kalpi Guimaraes

Axel Zagadou Dortmund

Wonlo Tp mazembé

Assalé🇨🇮Dijon

Prince, défenseur Amien

Gbamin🇨🇮 Everton

Maïga Metz

Angban Metz

Séri Bordeaux

Traoré Angers

la bataille pour obtenir une place de titulaire sera âpre et rude.



Avec cet effectif, l’on comprend pourquoi Patrice Beaumelle avait d’énormes difficultés pour composer sa liste définitive pour disputer ces 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022. C’est à lui de savoir les utiliser et de trouver un schéma tactique ou nos pachydermes se sentent à l’aise afin de revenir au devant de la scène.

Perle Lola

Comments

comments