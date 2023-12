Eric Bailly : exclu par Besiktas, l’international ivoirien menacé par un agent

À 29 ans, Eric Bailly traverse probablement la phase la plus compliquée de son parcours professionnel. Après une saison solide à Villarreal (2015-2016, 47 matchs et 1 but) et sept saisons mouvementées à Manchester United (2016-2023, 113 matchs pour 1 but), avec une brève escale à l’Olympique de Marseille la saison passée (23 matchs), la vedette ivoirienne traverse une mauvaise passe.

Malgré son transfert chez les turcs de Besiktas l’hiver dernier, avec l’espoir de rebondir et de retrouver du temps de jeu, le joueur originaire de Bingerville (Côte d’Ivoire) n’a disputé que deux maigres matchs sur les 15 journées de championnat.

Entre blessures et manque de forme physique, l’international ivoirien (49 sélections depuis 2015 pour 2 buts) s’est vu évincé par Besiktas ce lundi. Le club turc a publié un communiqué excluant cinq joueurs de l’équipe pour incompatibilité et sous-performance. Suite à la dernière rencontre de Besiktas ce week-end, où Bailly a concédé deux penaltys contre le rival Fenerbahçe (1-3), le club Aigle Noir n’a pas pardonné cette erreur.