«Erling Haaland est au même niveau que Messi et Ronaldo»

Le meilleur clipper Erling Haaland (22 ans) du club de Premier League, Manchester City, a fait un rapport impressionnant avant le duel de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich. Il a fait s’extasier son entraîneur Pep Guardiola.

Avec ses 29e et 30e buts de la saison, le joueur de 22 ans n’a pas seulement démontré son appétit pour les buts, qu’il a vite retrouvé. Son coup de pied latéral pour porter le score à 3-0, qui vaut bien le détour, a étonné même son coéquipier Kevin De Bruyne, qui a réalisé sa 100e passe décisive en Premier League à Southampton.

«Vous ne verrez pas un tel but de ma part», a souligné le Belge, qui a joué à Bremen et à Wolfsburg. «Si je l’avais fait, je serais dans un hôpital de Southampton en ce moment», a ajouté Kevin De Bruyne. Guardiola a également été submergé par le 44e but en compétition de son buteur.

«Nous avons besoin de lui. C’est pour des matchs comme celui-ci que les patrons l’ont amené. La première mi-temps n’était pas à notre meilleur niveau, mais il a changé la donne avec son but».

Guardiola l’a donc comparé au Portugais Ronaldo. «Ce sont tous les deux des machines», a expliqué l’homme de 52 ans. Cependant, Ronaldo et Messi ont remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions à plusieurs reprises. «Ils ont dominé pendant deux décennies, pas seulement un an. Mais Erling n’a que 22 ans et marque dans la ligue la plus difficile du monde. Ce qu’il fait est remarquable».