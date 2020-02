Espagne: un ex-international Ivoirien dans la galère

a reconversion après une carrière de footballeur professionnel ne réussit pas à tout le monde. Ettien Dja Felix Yohou est bien placé pour en témoigner. L’ex-international Ivoirien a vécu une descente aux enfers en Espagne, après avoir porté le maillot de Levante pendant 11 ans. Son agent qui a disparu avec pratiquement toutes ses économies.

Il est peu connu par les supporters et fans du football ivoiriens. Pour cause, Ettien Dja Felix Yohou ne comptabilise seulement que six sélections pour un but marqué avec les Éléphants de Côte d’ Ivoire. Par contre, en Espagne, il est plutôt très connu chez les supporters du club de Lévanté. L’ex-international y a joué de 1997 à 2008, soit onze années passées sous les couleurs du club espagnol, qui l’a finalement viré après sa descente en seconde division.

Le plus dur pour lui, c’est le coup qu’il a reçu de son agent, un Italien. Celui-ci avait fui avec toutes ses économies dès son arrivée en Espagne. Viré par son club et sans économie, Ettien Dja Felix Yohou a vécu une descente aux enfers à plus de 6000 Km de sa terre natale.

L’ex-sociétaire de Levante survivait dans un pays qui n’est pas le sein après une carrière de footballeur professionnel bien remplie. Il multipliait les petits boulots dans la ville de Valence, en Espagne, ce pendant près de 4 ans.

Finalement, l’ex-international Ivoirien a trouvé le bout du tunnel. Grace à l’un de ses ex-coéquipiers de Levanté, Ettien Dja Felix Yohou a pu trouver un boulot un peu plus convenable.

Il a été engagé comme chauffeur du président de la fédération espagnole de Football. Aujourd’hui, le joueur renaît.

