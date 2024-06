Euro 2024 : le Portugal écrase la Turquie et se qualifie en 8è

Le Portugal s’est qualifié en 8è de finale de l’Euro 2024 dès la deuxième journée. Cette qualification est intervenue grâce à la victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo ce samedi face à la Turquie (3-0).

Très attendu pour cette rencontre de la course au sommet du groupe F, le Portugal a bien répondu. Pour cette deuxième journée, les portugais ont sorti le grand jeu en écrasant la Turquie (3-0), devenant ainsi leader de la poule. En effet, dès le coup d’envoi, les protégés de Roberto Martinez ont pris le jeu à leur compte en se procurant de belles bonnes occasions de buts dans cette confrontation de l’Euro 2024.

Ainsi à la 21e, le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva réussi à trouver la faille et permet à son équipe de prendre l’avantage (0-1). Et comme la pression se multipliait, l’équipe turque concède rapidement un deuxième but sur un contre-son-camp du défenseur Samet Akaydin. N’ayant pas contrôlé la position de son gardien avant de faire la passe, le défenseur envoie la balle dans ses propres buts offrant ainsi le but de 2-0 au Portugal à la 28è minute.

En seconde mi-temps, les portugais déjà en avance sur le tableau d’affichage, n’ont rien lâché. Ils ont maintenu la même pression sur leur adversaire qui apparemment s’est retrouvé impuissant. Ainsi pour faire le break, Cristiano Ronaldo offre une belle passe à Bruno Fernandez qui finit par la mettre dans les filets turcs à la 55è minute. Après cette troisième but, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, le Portugal s’assure la première place du groupe avec 6 points et se qualifie pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée de l’Euro 2024. La Turquie avec ses 3 points devra attendre la troisième journée pour arracher sa qualification contre la République tchèque lors du dernier match de groupe.