Europa League: le groupe de l’OM face à Villarreal avec Aubameyang

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la huitième de finale aller de la Ligue Europa face à Villarreal. Un groupe de 18 hommes avec l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Seul club français encore en lice dans cette compétition, l’Olympique de Marseille affronte Villarreal ce jeudi, en Europa League. Un match prévu au Vélodrome, comptant pour la manche aller des huitièmes de finale de la C3. Un gros défi pour l’entraineur Jean-Louis Gasset, récemment porté à la tête des Phocéens.

Le technicien français a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Un groupe de 18 Marseillais avec l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. De retour dans l’effectif après une dizaine de jours, Jordan Veretout est aussi convoqué. Manquent cependant à l’appel, Valentin Rongier et Bilal Nadir, forfaits pour cette rencontre. Pape Gueye, Ulisses Garcia et Jean Onana sont eux, non qualifiés pour la Ligue Europa.