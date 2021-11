FC Barcelone: les 3 exigences de Xavi à la direction du club

AL Sadd a annoncé ce vendredi, le départ de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Pour tomber d’accord avec le club catalan,, Xavi a formulé 3 exigences à ses dirigeants comme l’indique Sport.

Avec le retour de Xavi, désormais officiel, sur le banc du FC Barcelone, les supporters catalans nourrissent le rêve de revoir le Tika Taka, qui a fait la gloire du club et qui était porté entre autres par le nouveau coach des catalans.

Selon Sport, le nouveau coach du Barça a profité de la présence des représentants du club catalan au Qatar, pour apporter 3 exigences avant sa signature. Tout d’abord, il souhaite que les services médicaux du club soient restructurés.

Ensuite, il veut emmener avec lui sept membres de son staff actuel. Cela concernerait ses deux adjoints, Oscar Hernandez, qui est également son frère, et Sergio Alegre, mais également Ivan Torres, préparateur physique, et Carlos Nogueira, physiothérapeute. David Prats, Toni Lobo et Sergio Garcia, tous recruteurs, arriveraient aussi dans les valises de Xavi.

Enfin, ce dernier souhaite le recrutement d’un ailier en janvier. S’il est confiant au sujet du retour d’Ousmane Dembélé, qui s’est de nouveau blessé, il désire un joueur supplémentaire pour le poste. Sport indique que Raheem Sterling est une des options étudiées.

Des exigences qui devront forcer les dirigeants catalans à mettre la main à la poche, malgré leur situation financière délicate. Reste à savoir si la direction barcelonaise va accepter toutes ces exigences de son nouveau coach.

Melv Le sage

Comments

comments