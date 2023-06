La Liga vient de valider la prolongation de contrat de Gavi (18 ans) avec le FC Barcelone. L’attaquant est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2026.

Gavi © Icon Sport

La Liga vient de valider la prolongation de contrat de Gavi (18 ans) avec le FC Barcelone. L’attaquant est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2026.

Fin de saison riche en événements pour Gavi ! Après avoir remporté la Ligue des Nations face à la Croatie aux tirs au but et s’être fait insulter par les supporters madrilènes pendant la célébration, le jeune milieu offensif du FC Barcelone a eu le plaisir de voir la Liga valider son nouveau contrat ! Il est désormais officiellement lié aux Blaugranas jusqu’en 2026 et pourra porter le numéro 6. Sa clause libératoire s’élève désormais à un milliard d’euros.

Une prolongation très attendue