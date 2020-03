FIF: après l’annonce du départ de Sidy Diallo, Sory Diabaté sort du bois, Jacques Anouma apparait aux côtés du GX à Cocody

Sory Diabaté : « J’ai accédé à la demande de 48 clubs de me porter candidat à la présidence de la FIF »

Malick Tohé (membre du GX) : « Je confirme que je suis déterminé à aller jusqu’au bout »

Sory Diabaté va porter l’étendard du Comité Exécutif après l’annonce du départ de Sidy Diallo

Au lendemain de l’annonce du départ de Sidy Diallo de la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), tous ceux qui veulent lui succéder sont sortis de leur cachette. Alors que le GX qui a mené le combat pour le départ de Sidy Diallo recevait certains présidents de club à déjeuner ce dimanche 1er mars 2020, à Cocody, Linfodrome a appris que le premier vice-président de la FIF et président de la Ligue Professionnelle, Sory Diabaté, a annoncé sa candidature à Grand Bassam.

Ils étaient tous en embuscade. Et il a fallu que le président Augustin Sidy Diallo annonce son départ de la FIF pour qu’ils sortent la tête de l’eau. Sory Diabaté et Malick Tohé ont annoncé les couleurs, ce dimanche 1er mars 2020.

C’est un secret de polichinelle, le premier-vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue Professionnelle, Sory Diabaté, était depuis longtemps pressenti comme le pion sûr de Sidy Diallo au cas où il renonçait à briguer un troisième mandat. Et depuis le samedi 29 février 2020, Sidy Diallo a officiellement fait cette annonce. A y voir de près, tout avait été goupillé pour que Sory Diabaté annonce sa candidature. Même si l’on tente de faire croire que cette candidature a été suscitée par les présidents de club présents, on ne peut pas nier l’évidence. Si Augustin Sidy Diallo a bien pris soin de réserver, le samedi, des chambres d’hôtel pour les présidents de club, c’était pour l’intronisation de son homme de confiance, Sory Diabaté. « Au lendemain de la rencontre entre le président Sidy Diallo et les présidents de clubs, des présidents de Club réunis au Lagoon pour chercher un candidat idéal pour diriger la FIF. Leur choix s’est porté sur le président de la Ligue Professionnelle à qui ils ont fait appel pour parler de l’avenir du football ivoirien. Arrivé sur les lieux en compagnie du président du COCAN Feh Kessé, ceux -ci lui ont dit que leur choix s’est porté sur sa modeste personnalité pour diriger le football ivoirien après la non candidature du président Sidy Diallo. Après une trentaine de minutes d’échanges et après l’intervention du Président Feh Kessé se joignant aux présidents de club et Groupements d’intérêts (48), le président de la Ligue Professionnelle a accepté à Bassam, terre du premier capitaine des Eléphants, terre qui a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du pays d’être leur candidat », écrit le confrère Dou Nicaise, bien introduit à la FIF.

Ivoiriens D’abord

