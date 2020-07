FIF : Ce que nous savons de l’inédit mot adressé à Drogba en INBOX

Didier Drogba a affirmé mercredi avoir reçu en inbox une note de la part d’un Footballeur du Championnat Ivoirien.

UN FOOTBALLEUR DU CHAMPIONNAT LOCAL IVOIRIEN…ME LAISSE UN MOT INBOX

“Moi…perso depuis des années j’ai pensé qu’il faut vraiment réorganiser le football ivoirien…..qui a un fonctionnement archaïque.

Certains présidents de clubs qui n’ont ni bureau ni secrétariat.

Des joueurs payés sans traçabilité dans un maquis autour des bouteilles de bières..

Mais bon…bref..

Je vous laisse.. sans trafic le message du footballeur local.

A.S.HABIB :

Bonjour…monsieur.

Je vous écris parce que je vois que à travers DD…tu défends mon intérêt et celui des autres amis footballeurs quand je lis tes publications.

Merci pour tout..

Grand frère….on ne reçoit même pas 5000CFA soit 8 € comme prime de match..

Je vous le dis…

Regarde tonton..

un homme parfois père de famille qui est sorti de chez lui depuis 48 heures pour un match de football dans un championnat national…

Même pas 5000CFA…en retour.

Salaire même tu demandes on te menace..

Et puis quel salaire… mon grand .

Moi même…le club me doit de l’argent.

J’ai laissé… dans leur main là-bas.

Si on reste dans la main de ces gens là….on est mort encore.

Nous le savons tous…

Depuis des années…on souffre.

Comme ils ont vu DD c’est à cause de ça ils ont fait sortir leur programme .

Je parle les autres candidats.

Je cite pas leur nom..

Sinon…avant est ce que il y avait programme?

Quel programme?

On se connaît ici…

Nous… joueurs locaux on se telephone , on communique actuellement.

On est tous très stressés…!!!

Beaucoup de joueurs pensent que si ça ne change pas….la seule chose solution qui leur reste c’est de prendre la mer et tenter leur chance.

S’ils sont morts dans l’eau…c’est Dieu qui en aura décidé..ainsi.

Notre âge avance et aucune bonne perspective dans le championnat ivoirien….

Tous les candidats que vous voyez là…ya longtemps qu’ils sont à la direction de la FIF.

Les présidents de club…

Ils sont fous oubien ils sont maudits?

DROGBA devant la CÔTE D’IVOIRE entière il prend l’engagement de vous donner 150 millions CFA plus 1 car de transport pour les joueurs.

Et vous êtes entrain de refuser…

Qu’est ce qui se passe dans leur cerveau?

Pendant ce temps nous on souffre…

merci…beaucoup pour vos publications..

J’espère que je ne vous ai pas dérangé.

Bonne journée..

A.S .HABIB

Mon commentaire

Moi même je connais pas DROGBA

Je l’ai jamais vu….sauf à la télévision.

Notre combat…c’est pour vous qui avez choisi comme metier le FOOTBALL pour nourrir votre famille et honorer la CÔTE D’IVOIRE comme DIDIER DROGBA.” a-t-il écrit à la Star du Football.

Sapel MONE

