FIF: Sidy Diallo est remplacé

En application des textes fédéraux, Dehoulé Omer, vice-président le plus âgé, prend la place laissée vacante par Sidy Diallo. Il gérera désormais les affaires courantes, en attendant la décision de la FIFA et l’élection d’un nouveau président.Cette information a été donnée par la Fédération Ivoirienne de Football(FIF) à travers une circulaire.

En effet,ce jour 07 Décembre 2020,le comité exécutif de la Fif s’est réuni au siège de la fédération afin de statuer sur la question du remplaçant de Sidy Diallo.Pour rappel, Sidy Diallo a tiré sa révérence le samedi 20 novembre 2020 dernier alors qu’il a été testé positif au Covid 19, il n’a pas pu survivre.

Elu le samedi 10 septembre 2011, avec 75 voix contre 54 pour Salif Bictogo, il aura passé 9 ans à la tête du football ivoirien. Mandat pendant lequel il aura remporté la CAN 2015, et pris part au mondial 2014., Augustin Diallo avait le foot dans le sang. Déjà vainqueur de la CAN en tant que vice-président de la FIF, de 1991 à 1994, il avait le sang dans le foot, car ses passages à la FIF sous Dieng Ousseynou et Jacques Anouma, se sont soldés par d’excellents résultats. Notamment la participation des Eléphants de Cote d’Ivoire à la coupe du monde de football en 2006, une première dans l’histoire du football ivoirien.

