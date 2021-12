Fif : tout sur le chronogramme du processus électoral

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Frederic Kouadio Konan, responsable de communication de madame Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fif, a révélé qu’un chronogramme est déjà établi, en ce qui concerne le processus électoral à la Fif, comme constaté.



” (…) En parfait accord avec la Fifa. Ainsi donc, en ce mois de Décembre, les textes auront été transmis aux présidents de clubs. Le mois de Janvier 2022 , en plus de la Can qui captera l’attention, servira à l’analyse des documents. En Février 2022 , auront lieu deux assemblées générales dont une dédiée à l’examen des textes et l’approbation ou adoption des comptes. La seconde assemblée a trait à l’adoption des textes. En Mars 2022 , le point d’orgue du travail de Dao Gabala et son équipe surgira. Il s’agit de l’Assemblée générale elective. Le tout se fera dans le respect absolu des dispositions statutaires qui régissent le football ivoirien.

Les perspectives sont bonnes et il nous importe de nous consacrer sur l’essentiel. Ne lâchons pas la proie pour l’ombre. L’heure est à un bloc sacré autour de notre football car il n y a pas de péril en la demeure. Acteurs du football, journalistes, partenaires …tous, nous devons faire confiance à l’équipe du Cn-Fif. Mars 2022 n’est plus loin et le renouveau de notre football est à portée de mains.”‘ a indiqué Frederic Kouadio Konan

