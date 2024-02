Finale de la Can 2023 : Les populations de Bouaké se disent prêtes pour ce soir

Dans quelques heures, la grande finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) qui opposera le pays hôte, la Côte d’Ivoire au Nigeria au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, ce dimanche 11 février 2024. Pour cette grande cérémonie, les populations ivoiriennes se préparent et celle de Bouaké, ville au centre de la Côte d’Ivoire n’est pas rester en marge.

À tous les coins de rue, l’on y trouve des supporters vêtus aux couleurs ivoiriennes. Ceux-ci se disent prêts à vaincre le Nigeria et à faire le grand show ensuite. Présents au bord de la route, des commerçants exposent les derniers articles en rapport avec la Can de l’hospitalité. Des tee-shirts, des vuvuzelas sont vendus à bas prix. « Ce pour permettre à tout le monde de vivre aisément cette finale » fait savoir KM, un détaillant. Au sein du centre culturel Jacques Aka de Bouaké dame Kouakou Lydia, diplômée des arts à l’école L’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac) et son équipe accueillent les supporters venus pour village Can qui s’y trouve. À l’aide d’un pinceau et des crayons aux couleurs orange blanc et vert, elle se propose d’orner le visage des supporters. « Nous dessinons la carte d’Afrique, de Côte d’Ivoire, la coupe de la Can, des cabosses de cacao et pleins d’autres desseins selon le désir du client. Nous proposons également des designes très simples et beaux… » Dit-elle en affirmant que la Côte d’Ivoire triomphera ce soir. “Nous sommes pressés que le match démarre…La coupe est pour nous” ont déclaré plusieurs supporters qui se disent prêts.