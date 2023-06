Foot : la Caf lance le compte à rebours de Côte d’Ivoire-2023

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal va remettre son trophée en jeu dans un peu plus d’un semestre en Côte d’Ivoire.

Le pays de Didier Drogba prépare activement la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football. En compagnie de la Confédération africaine de football (Caf), le Comité d’organisation de cette compétition continentale a « symboliquement lancé le compte à rebours de 225 jours par le biais d’une prise de contrôle numérique synchronisée à l’échelle mondiale ». L’objectif est de préparer les Africains et le monde entier à l’événement sportif le plus important du continent.

La Can 2023 de football, prévue initialement durant l’été, a été reprogrammée pour commencer le 13 janvier 2024, en plein hiver, sachant que la plupart des joueurs des sélections engagées évoluent quasiment dans les championnats européens. Cette compétition, considérée comme la fête du football africain, est également perçue comme « une célébration de l’excellence du football africain, mettant en valeur le talent et la passion qui animent le continent ».

A l’occasion, « les magnifiques villes de Côte d’Ivoire offriront une toile de fond captivante pour une démonstration palpitante d’habileté, de travail d’équipe et d’un esprit de compétition inébranlable », souligne la Caf dans un communiqué.

En remportant la première Can de leur histoire en février 2022, les Lions du Sénégal avaient battu en finale les Pharaons d’Egypte à l’issue d’un match épique dont le sort a été scellé aux tirs au but. Cette victoire a sonné comme un déclic pour le football sénégalais, longtemps considéré comme un grand d’Afrique mais dont l’armoire à trophées était jusque-là vide.

Depuis lors, les équipes nationales sénégalaises locale, de football de plage, des moins de 20 ans et 17 ans ont successivement remporté les compétitions organisées par la Caf.