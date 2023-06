Foot: mort de Kadi, l’emblématique supporter des Fennecs d’Algérie

Kadi est décédé des suites d’une crise cardiaque, apprend-on dans la presse algérienne. Il avait 54 ans. « Il était l’un des plus fidèles supporters de l’équipe nationale, où il était de tous les déplacements depuis des années. Lui, c’est Abdelkader OUADI, plus connu sous le surnom de KADI et il nous a quittés ce vendredi 16 juin 2023 », se désole la Fédération algérienne de football dans un communiqué.

Le souvenir de ses larmes de tristesse en 2022 après l’élimination sans gloire de l’Algérie à la CAN 2022 sont encore vivaces. Tout comme sa passion pour les Fennecs quand il s’agissait de raconter la victoire à la CAN 2019, le parcours lors du Mondial en 2014, et le jour où tout a commencé pour lui : la victoire de l’Algérie face à l’Égypte en novembre 2009 pour une qualification à la Coupe du monde 2010.

Cette rencontre allait le point de départ d’une belle aventure entre passionnés des Verts. Le groupe Kadi allait naître, créé et porté par Abdelkader Ouadi. « Ce n’est pas un groupe de supporters ou une association officielle. J’ai rencontré la plupart des membres au Soudan, on a gardé contact et depuis, on vit notre passion ensemble », avait confié Kadi à RFI en janvier 2022.

Le sélectionneur Djamel Belmadi a également évoqué le décès du supporter à la veille de la rencontre entre l’Algérie et l’Ouganda comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024. « Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Kadi, cela nous a profondément touchés. C’était un supporter qui nous soutenait et qui parlait positivement de nous, un véritable supporter dans tous les sens du terme. (…) Je l’ai connu depuis mon arrivée en équipe nationale. À chaque fois, il était joyeux, il défendait l’équipe partout et à tout moment. »

Une minute de silence devrait être observée lors de la rencontre Ouganda-Algérie ce dimanche à 15h TU.