Football : AS Roma donne les détails sur l’état de santé d’Evan N’dicka après l’incident à Udinese

L’AS Roma a donné des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé d’Evan Ndicka, le défenseur ivoirien, qui a été transporté à l’hôpital après avoir ressenti des douleurs à la poitrine lors du match contre l’Udinese ce dimanche 14 avril.

L’incident a suscité l’inquiétude dans le monde du football alors que Ndicka s’est effondré sur la pelouse de l’Udinese, ce dimanche 14 avril 2024. Rapidement pris en charge par les secours, il a été conduit à l’hôpital dans un état conscient. Une image diffusée par le club sur ses canaux officiels a montré une amélioration de son état, apaisant ainsi les craintes.

l’AS Roma a publié les premiers résultats des examens médicaux effectués, ce lundi 15 avril 2024. Bien que les détails précis n’aient pas été divulgués, les informations indiquent que l’état de Ndicka est stable et qu’ilU récupère favorablement.

Cette nouvelle apporte un soulagement à ses coéquipiers, aux supporters et à la communauté du football dans son ensemble. Les pensées et les vœux de rétablissement rapide affluent pour le jeune joueur, dans l’espoir de le revoir bientôt sur le terrain.

Des examens cardiologiques de niveau 1 et de niveau 2 ont été effectués, qui se sont révélés négatifs pour la pathologie cardiaque.

« Suite à une douleur précordiale aiguë et à des changements non spécifiques sur l’électrocardiogramme effectué dans la première salle d’urgence du stade, le joueur Evan Ndicka a été admis à l’hôpital Santa Maria della misericordia à Udine. Des examens cardiologiques de niveau 1 et de niveau 2 ont été effectués, qui se sont révélés négatifs pour la pathologie cardiaque. À la lumière des derniers examens effectués dans la matinée, le tableau clinique est compatible avec un traumatisme thoracique avec un pneumothorax gauche minime. Le joueur est sorti de l’hôpital et subira d’autres examens à Rome », peut-on lire dans le communiqué du club italien.

Le club n’a pas manqué de souligner l’implication de l’Udinese lors de cette situation. Les dirigeants ont tout fait pour que l’ivoirien soit pris le plus rapidement possible aux urgences.