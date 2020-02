Football/Asec Mimosas: Cissé Sékou très déçu de Baky Koné. Les raisons

Lors du mercato de la mi-saison, l’ASEC Mimosas a manqué de réaliser un grand coup en recrutant Sékou Cissé. Actuellement sans club, l’attaquant international ivoirien a eu des discussions très sérieuses avec le staff technique du club jaune et noir et son entraîneur, Julien Chevalier. Désireux de s’offrir un joueur de cette dimension, le technicien français a fait le forcing pour que l’opération se réalise. Mais il n’en a rien été. La faute à Baky Koné, le directeur sportif du club.

Ancien équipier de Cissé chez les Éléphants, le dirigeant mimos s’est montré arrogant et n’a jamais pris la peine de s’immiscer dans les discussions. Cette attitude désinvolte de Baky Koné a finalement eu raison de l’envie de Sékou Cissé de vêtir la tunique jaune et noire. « Le coach était très intéressé par ma venue. Mais je n’ai jamais reçu d’appel de Baky Koné, le premier responsable sportif du club. Romaric (N’Dri) et le coach Fabrice (Assamoi, l’adjoint de Chevalier) m’ont, eux, appelé. Même des joueurs de l’équipe m’ont appelé pour me convaincre. Tout le monde m’a parlé, sauf Baky. J’ai trouvé l’attitude de Baky bizarre. Je me suis dit qu’il n’était pas pour ma venue. J’ai donc dit au coach que dans ces conditions, je préférerais ne pas venir », a confié l’ancien buteur du Feyenoord Rotterdam au site ivoirien Sportmania.ci. Sékou Cissé ne cache pas que cet épisode lui a fait perdre l’estime qu’il avait pour Baky Koné. « Je l’ai toujours respecté comme mon grand frère. Mais il m’a déçu. Je ne suis pas déçu de n’avoir pas signé à l’ASEC Mimosas parce que je n’étais pas demandeur. Je suis plutôt déçu par le comportement de Baky. Mais je ne lui en veux pas. C’est lui le patron et il prend les décisions qui lui semblent les bonnes pour son club. C’est lui qui décide », glisse-t-il.

