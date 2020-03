Football: Copa Barry annoncé comme le second adjoint du nouveau sélectionneur des Éléphants

Après avoir repoussé l’an dernier, une offre de la Fédération ivoirienne de football d’intégrer la Direction technique nationale, Copa Barry devrait finalement travailler pour l’instance présidée par Sidy Diallo. Selon nos informations, le héros de la CAN 2015 aurait trouvé un accord avec la FIF pour devenir l’entraîneur des gardiens des Éléphants. Copa, qui occupe le même poste à OH Louvain (Ligue 2 belge), a été coopté par Patrice Beaumelle pour remplacer Jean-Jacques Tizié. Le sélectionneur national, qui connait très bien Copa Barry pour l’avoir fréquenté entre 2014 et 2015 chez les Éléphants de Côte d’Ivoire, a aussi l’intention de confier à l’ex-Académicien le poste de deuxième adjoint. Présent actuellement à Abidjan, Copa Barry a même été aperçu au siège de la Fédération Ivoirienne de Football à Treichville.

Copa Barry, c’est une discipline, de la rigueur et bien de qualités qui seront utiles pour la jeune génération qui frappe aux portes de l’équipe nationale. Après une riche carrière en Belgique où il a passé ses diplômes d’entraîneur, il s’apprête à épauler Patrice Beaumelle sur le banc de sélectionneur de l’équipe nationale. Un retour d’une gloire du football ivoirien attendu pour le bien de notre sports qui a besoin du soutien et de l’expérience, de ceux, qui, hier ont fait la fierté de la nation ivoirienne. A l’instar de Kolo Touré, adjoint de l’entraîneur du club de Leicester en Angleterre, Copa Barry a réussi sa reconversion. Il s’occupera au-delà du poste de second entraîneur adjoint, de l’encadrement des gardiens de buts. Et ce, en remplacement de Tizié Jean Jacques, l’ancien portier de l’Africa Sports d’Abidjan, qui, pendant longtemps aura apporté toute son expertise à la montée en compétences des gardiens de buts de l’équipe nationale.

