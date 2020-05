Football/Election à la FIF: Yaya Touré, les raisons de son soutien à Didier Drogba

Au niveau des bulles de filtres en Côte d’Ivoire, l’actualité en cette soirée a été marquée par le soutien de Yaya Touré à la candidature de Didier Drogba. Pour l’élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF), le candidat de Yaya Touré est Didier Drogba. L’ancien capitaine des Éléphants, vainqueur de la CAN 2015 a profité d’un direct de Copa Barry pour prendre ouvertement position et donner les raisons de son choix : “En tant qu’ivoirien, j’aime mon pays. Mon choix est clair et tout le monde le sait. Il est vrai que je suis toujours resté dans le calme, le respect et la tranquillité. Je n’ai pas fait de prise de parole la plupart du temps, mais cela était dû au fait que je n’avais pas grand chose à dire. Pour les élections à la FIF, il faut avoir l’honnêteté de voir les choses en face. Personnellement, je soutiens Didier Drogba.

Je veux que le grand frère Didier gagne cette élection. C’est vrai que nous ne votons pas et cette tâche revient aux présidents de clubs, mais si je ne me trompe pas, Didier a besoin de partenaires. Au niveau du football ivoirien, il est temps que les choses changent. Didier reste mon grand frère, il a été mon capitaine. Malgré tout ce qui a pu avoir comme interprétations au sujet de nos rapports, nous avons su rester lucides. J’ai toujours agi dans l’intérêt de la nation. Et mon soutien au grand frère Didier va dans ce sens. Didier pourra faire beaucoup de choses. Il pourra décanter des situations. Et s’il faut l’accompagner, nous le ferons, que ce soit toi, Copa, Kolo et bien d’autres. Tous ces jeunes qui jouent dans le championnat ivoirien vont s’identifier à lui. Avec Didier Drogba, il y aura des changements significatifs et positifs pour notre football”.

